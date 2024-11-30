2025 MSÜ ne zaman? MSÜ başvuru ve sınav takvimi

MSÜ sınav ve başvuru tarihi için geri sayım başladı. MSÜ sınavı 2025 yılında şubat ayında düzenlenecek. Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına girmek isteyenlerin yayımlanan takvim içerisinde belirtilen tarihe kadar işlemlerini tamamlamaları gerekiyor.



2025 MSÜ BAŞVURULARI NE ZAMAN?



ÖSYM tarafından yayımlanan 2025 MSÜ takvimiyle birlikte MSÜ başvuruları için tarihler belli oldu.



Buna göre; 2025 MSÜ başvuruları 2 Ocak'ta başlayacak ve 27 Ocak'ta sona erecek.



2025 MSÜ SINAVI NE ZAMAN?



Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 23 Şubat 2025 tarihinde gerçekleştirilecek.



Sınav sonuçları ise 18 Mart 2025 tarihinde ilan edilecek.