2025-MSÜ ne zaman, saat kaçta? Sınav giriş belgeleri yayınlandı

2025-MSÜ giriş belgeleri erişime açıldı. ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 2025-MSÜ'ye başvuran adayların, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı. Sınava katılacak adaylara Türkçe testinden 40, temel matematik testinden 40, sosyal bilimler testinden 20 ve fen bilimleri testinden 20 olmak üzere toplam 120 soru yönetilecek ve 165 dakika cevaplama süresi verilecek.



SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA



Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınav giriş belgelerine ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden ulaşabilecek.



MSÜ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?



Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 23 Şubat 2025 tarihinde gerçekleştirilecek.



Sınav saat 10:15'de başlayacak ve 13.00'a kadar devam edecek. Adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.



SINAV SONUÇ TARİHİ



Sınav sonuçları ise 18 Mart 2025 tarihinde ilan edilecek.



