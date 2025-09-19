2025-Mühendislik Tamamlama tercih başvuruları başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025 Teknik Öğretmenler İçin Mühendislik Tamamlama Programları (2025-Mühendislik Tamamlama) tercih sürecine ilişkin duyuru yayımladı.



Yapılan açıklamaya göre, adaylar tercihlerini 19 Eylül 2025 itibariyle ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr

adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulaması üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle bireysel olarak yapabilecek.

2025 Teknik Öğretmenler İçin Mühendislik Tamamlama Programları Tercih Kılavuzu