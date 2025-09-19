2025-Mühendislik Tamamlama tercih başvuruları başladı
2025 Teknik Öğretmenler İçin Mühendislik Tamamlama Programlarına (2025-Mühendislik Tamamlama) tercih başvuruları 19 Eylül itibariyle başladı. Adaylar, tercihlerini ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden gerçekleştirebilecek.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025 Teknik Öğretmenler İçin Mühendislik Tamamlama Programları (2025-Mühendislik Tamamlama) tercih sürecine ilişkin duyuru yayımladı.
Yapılan açıklamaya göre, adaylar tercihlerini 19 Eylül 2025 itibariyle ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr
adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulaması üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle bireysel olarak yapabilecek.
2025 Teknik Öğretmenler İçin Mühendislik Tamamlama Programları Tercih Kılavuzu
ÖSYM DUYURUSU
ÖSYM'den yapılan açıklamada; "2025 Teknik Öğretmenler İçin Mühendislik Tamamlama Programlarına (2025-Mühendislik Tamamlama) ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacaktır.
Adaylar, tercihlerini 19-25 Eylül 2025 tarihleri arasında ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle bireysel olarak yapabilecektir. Tercih işlemleri, 25 Eylül 2025 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.
Adaylar, 2025-Mühendislik Tamamlama Tercih Kılavuzu’na aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir. Adayların tercih işlemleri için Kılavuz’u dikkatlice incelemeleri gerekmektedir." denildi.
