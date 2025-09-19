2025-Mühendislik Tamamlama tercih başvuruları başladı

2025 Teknik Öğretmenler İçin Mühendislik Tamamlama Programlarına (2025-Mühendislik Tamamlama) tercih başvuruları 19 Eylül itibariyle başladı. Adaylar, tercihlerini ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden gerçekleştirebilecek.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (), 2025 Teknik Öğretmenler İçin Mühendislik Tamamlama Programları (2025-Mühendislik Tamamlama) tercih sürecine ilişkin duyuru yayımladı.

Yapılan açıklamaya göre, adaylar tercihlerini 19 Eylül 2025 itibariyle ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr
adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulaması üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle bireysel olarak yapabilecek.

2025 Teknik Öğretmenler İçin Mühendislik Tamamlama Programları Tercih Kılavuzu

ÖSYM'den yapılan açıklamada; "2025 Teknik Öğretmenler İçin Mühendislik Tamamlama Programlarına (2025-Mühendislik Tamamlama) ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacaktır.

Adaylar, tercihlerini 19-25 Eylül 2025 tarihleri arasında ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle bireysel olarak yapabilecektir. Tercih işlemleri, 25 Eylül 2025 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

Adaylar, 2025-Mühendislik Tamamlama Tercih Kılavuzu’na aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir. Adayların tercih işlemleri için Kılavuz’u dikkatlice incelemeleri gerekmektedir." denildi.

