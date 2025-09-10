2025-Sayıştay Eleme Sınavı: başvuruları başladı
2025 Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Eleme Sınavı (2025-Sayıştay Eleme) başvuru takvimi belli oldu. Takvime göre, 2025-Sayıştay Eleme Sınavı: başvuruları 10 Eylül itibariyle başladı.
2025 Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Eleme Sınavı (2025-Sayıştay Eleme), 1 Kasım 2025 tarihinde uygulanacak.
SAYIŞTAY ELEME SINAVI BAŞVURU SÜRECİ
Sınava başvurular, 10-18 Eylül 2025 tarihleri arasında yapılacaktır. Adaylar, başvurularını 10 Eylül 2025 tarihinde saat 11.15'ten itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecektir.
Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2025-Sayıştay Eleme Kılavuzu’nda yer almaktadır. Adaylar Kılavuz’a ve başvuru bilgilerine aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir. Sınava başvuracak adayların Kılavuz’u dikkatle incelemeleri gerekmektedir.
