2025-Sayıştay Eleme Sınavı: başvuruları başladı

SAYIŞTAY ELEME SINAVI BAŞVURU SÜRECİ

Sınava başvurular, 10-18 Eylül 2025 tarihleri arasında yapılacaktır. Adaylar, başvurularını 10 Eylül 2025 tarihinde saat 11.15'ten itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecektir.



Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2025-Sayıştay Eleme Kılavuzu’nda yer almaktadır. Adaylar Kılavuz’a ve başvuru bilgilerine aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir. Sınava başvuracak adayların Kılavuz’u dikkatle incelemeleri gerekmektedir.