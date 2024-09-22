2025 sömestr tatili ne zaman? İşte yarıyıl tatili başlangıç takvimi

Milyonlarca öğrencinin karnelerini alacağı ilk yarıyılın son gününe henüz uzun bir zaman var. Yeni dönemin ilk sınavlar hazırlanan öğrenciler, bir yandan da 15 tatile yönelik araştırmalarına başladı. Peki, 15 tatil ne zaman başlıyor? Karneler ne zaman verilecek?

2025 sömestr tatili ne zaman? İşte yarıyıl tatili başlangıç takvimi

Okullarda sürecinin başlaması ile öğrencilerin gündemine şimdi de yarıyıl tatili geldi. Özellikle tatil planlarına şekil verecek olan veliler ve öğrenciler, 2024-2025 sömestr tatili takvimini araştırıyor. İşte, okullarda karnelerin verileceği yarıyıl tatili tarihi...

NE ZAMAN?

Yarıyıl tatili 20 Ocak 2025 Pazartesi başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma sona erecek.

İkinci dönem, 3 Şubat 2025 Pazartesi başlayacak ve 20 Haziran 2025 Cuma tamamlanacak.

ARA TATİLLER NE ZAMAN?

Birinci dönem ara tatili, 11-15 Kasım 2024’te yapılacak.

İkinci dönem ara tatili 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma sona erecek.

Öne Çıkan Video

Ömer bebeğin bacağına ne oldu? Özel hastaneye yanlış uygulama suçlaması

EĞİTİM HABERLERİ

KPSS DHBT sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM KPSS DHBT sınav sonuç tarihini paylaştı

KPSS DHBT sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM KPSS DHBT sınav sonuç tarihini paylaştı

EKPSS tercih kılavuzu yayımlandı mı? 2024-2025 EKPSS tercihleri ne zaman başlayacak?

EKPSS tercih kılavuzu yayımlandı mı? 2024-2025 EKPSS tercihleri ne zaman başlayacak?

Okullarda temizlik sorunu | 30 bin ilave personel alınacak

Okullarda temizlik sorunu | 30 bin ilave personel alınacak

KPSS ön lisans tercihleri ne zaman başlayacak?

KPSS ön lisans tercihleri ne zaman başlayacak?

KPSS DHBT ne zaman yapılacak? 2024 KPSS DHBT oturum tarihi

KPSS DHBT ne zaman yapılacak? 2024 KPSS DHBT oturum tarihi

TUS tercihleri ne zaman başlayacak? 2024 TUS/2 tercih dönemi

TUS tercihleri ne zaman başlayacak? 2024 TUS/2 tercih dönemi

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...