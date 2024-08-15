2025 sömestr tatili ne zaman? MEB 2024-2025 tatil takvimi

2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimi belirlendi. 2024-2025 eğitim ve öğretim yılı 9 Eylül’de başlayacak. İlk ara dönem tatili 11-15 Kasım 2024 tarihinde yapılacak.İkinci ara dönem tatili 31 Mart’ta başlayıp, 4 Nisan’da sona erecek. Gelecek yıl eğitim öğretim 20 Haziran 2025’te tamamlanacak. Peki, 2025 sömestr tatili ne zaman?

2025 sömestr tatili ne zaman? MEB 2024-2025 tatil takvimi

Milli Bakanlığı (), 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimini açıkladı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzasıyla yayımlanan 2024-2025 eğitim ve öğretim yılı çalışma takvimi genelgesine göre, öğretmenlerin mesleki çalışmaları, yeni eğitim öğretim yılında 2 Eylül Pazartesi başlayacak. Birinci dönem, 9 Eylül 2024 Pazartesi başlayacak ve 17 Ocak 2025 Cuma sona erecek.

SÖMESTR TATİLİ NE ZAMAN?

Yarıyıl tatili 20 Ocak 2025 Pazartesi başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma sona erecek.

İkinci dönem, 3 Şubat 2025 Pazartesi başlayacak ve 20 Haziran 2025 Cuma tamamlanacak.

ARA TATİLLER NE ZAMAN?

Birinci dönem ara tatili, 11-15 Kasım 2024’te yapılacak.

İkinci dönem ara tatili 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma sona erecek.

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