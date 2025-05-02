2025-STS Öğretmenlik: Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı

ÖSYM'den yapılan açıklamada; "10 Mayıs 2025 tarihinde uygulanacak 2025 Öğretmenlik Meslek Bilgisi Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı’na (2025-STS Öğretmenlik) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.



Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni, 02 Mayıs 2025 tarihinde saat 11.00'den itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecektir.



10 Mayıs 2025 tarihinde uygulanacak 2025-STS Öğretmenlik sınavı için adaylar, saat 13.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır." denildi.