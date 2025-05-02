2025-STS Öğretmenlik: Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı
2025 Öğretmenlik Meslek Bilgisi Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (STS) sınav yerleri ÖSYM tarafından ilan edildi. Adaylar, 2025-STS Öğretmenlik sınav giriş belgelerini online sistem üzerinden öğrenebilecek.
2025 Öğretmenlik Meslek Bilgisi Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (STS) sınav giriş belgeleri yayımlandı.
ÖSYM'den yapılan açıklamada; "10 Mayıs 2025 tarihinde uygulanacak 2025 Öğretmenlik Meslek Bilgisi Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı’na (2025-STS Öğretmenlik) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni, 02 Mayıs 2025 tarihinde saat 11.00'den itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecektir.
10 Mayıs 2025 tarihinde uygulanacak 2025-STS Öğretmenlik sınavı için adaylar, saat 13.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır." denildi.
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