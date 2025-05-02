2025-STS Öğretmenlik: Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı

2025 Öğretmenlik Meslek Bilgisi Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (STS) sınav yerleri ÖSYM tarafından ilan edildi. Adaylar, 2025-STS Öğretmenlik sınav giriş belgelerini online sistem üzerinden öğrenebilecek.

2025-STS Öğretmenlik: Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı

2025 Öğretmenlik Meslek Bilgisi Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (STS) sınav giriş belgeleri yayımlandı. 

2025-STS Öğretmenlik: Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı - 1

'den yapılan açıklamada; "10 Mayıs 2025 tarihinde uygulanacak 2025 Öğretmenlik Meslek Bilgisi Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı’na (2025-STS Öğretmenlik) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni, 02 Mayıs 2025 tarihinde saat 11.00'den itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecektir.

10 Mayıs 2025 tarihinde uygulanacak 2025-STS Öğretmenlik sınavı için adaylar, saat 13.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır." denildi. 

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