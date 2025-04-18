2025-STS Tıp Doktorluğu sınav sonuçları açıklandı: ÖSYM son dakika duyurdu

2025-STS Tıp Doktorluğu sınav sonuçları sonuc.osym.gov.tr adresinden erişime açıldı. Adaylar T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle birlikte sınav sonuçlarını sorgulayabilecek.



TUS 1. DÖNEM SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI



ÖSYM’den yapılan açıklamada “ DUYURU

(18 Nisan 2025)



2025-TUS 1. Dönem ve 2025-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem: Sınav Sonuçları Açıklandı



23 Mart 2025 tarihinde uygulanan 2025 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-TUS 1. Dönem) ile 2025 Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı’nın (2025-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.



Adaylar, sınav sonuçlarına 18 Nisan 2025 tarihinde saat 16.15'ten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir.



Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadeleri yer aldı.

