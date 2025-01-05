2025 TIPDİL Sınavı ne zaman yapılacak?

Ankara Üniversitesi Sınav Yönetim Merkezi (ASYM) tarafından düzenlenecek TIPDİL oturumu, 80 soru ve 150 dakikadan oluşuyor. İşte, 2025 TIPDİL Sınavı hakkında bilgiler...



2025 TIPDİL NE ZAMAN?



2025 TIPDİL sınav tarihi henüz netleşmedi.



Sınav geçen sene 17 Şubat 2024 tarihinde gerçekleştirilmişti.



Bu yıl da sınavın yine Şubat ayında yapılabileceği tahmin edliyor.



Bu kapsamda resmi bilgiler gelince haberimizde yer vereceğiz.



TIPDİL SINAVI HAKKINDA



Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS), Diş Hekimliğinde Uzmanlık Sınavı (DUS) ve Eczacılıkta Uzmanlık Sınavı (EUS)’na girmeye hak kazanmış veya hak kazanacak olan tüm adaylar ve diş hekimliği ile tıp alanlarında doktora programlarına başvuracak adaylar TÖMER TIPDİL Sınavına başvuru yapabilir.



TÖMER TIPDİL Sınavı sadece, TUS, DUS, EUS ve diş hekimliği ile tıp alanlarında doktora programlarına başvuru için gerekli olan yabancı dil yeterliğini ölçmek için uygulanmakta.



