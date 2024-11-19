2025 TR-YÖS/1 ve TR-YÖS/2 başvuru takvimi: 2025-TR-YÖS sınavları ne zaman?

Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı (TR-YÖS) ÖSYM tarafından gelecek sene iki kez uygulanacak. Söz konusu sınava katılım sağlama amacı olan pek çok aday da şimdi başvuru ve oturum takvimine odaklandı. İşte, 2025 TR-YÖS/1 ve TR-YÖS/2 tarihleri...



2025 YÖS SINAVLARI NE ZAMAN?



Yurt dışından Türk üniversitelerine öğrenci kabulü için geçen yıldan beri uygulanan Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı'nın ilki, 11 Mayıs'ta yapılacak. Sınavın ikincisi ise 19 Ekim'de düzenlenecek.



2025 YÖS BAŞVURULARI NE ZAMAN?



2025-TR-YÖS/1 başvuruları, 13 Şubat-12 Mart 2025 tarihleri arasında alınacak.



2025-TR-YÖS/2 başvuruları ise 7-25 Ağustos 2025 tarihleri arasında alınacak.

