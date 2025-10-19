2025-TR-YÖS/2 soruları ve cevapları açıklandı
ÖSYM'den yapılan açıklamada 2025-TR-YÖS/2: Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarı'nın erişime açıldığı ifade edildi.
19 Ekim 2025 tarihinde uygulanan 2025 Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı’nın (2025-TR-YÖS/2) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarı’nın %10’u aşağıdaki bağlantıda erişime açılmıştır.
Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayımlanamaz.
