2025-TR-YÖS/2 tarihi ÖSYM tarafından açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), yurt dışından öğrenci kabulü için düzenlenen "2025-TR-YÖS/2" sınavının tarihini açıkladı. Başvurular, yalnızca ÖSYM’nin TR-YÖS başvuru portalı (tryos.osym.gov.tr) üzerinden bireysel olarak gerçekleştirilmişti.

YÖS/2 NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından yapılan duyuruya göre, 2025-TR-YÖS/2, 19 Ekim'de düzenlenecek.

