2025-TR-YÖS/2 tarihi ÖSYM tarafından açıklandı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025 Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı’na (2025-TR-YÖS/2) başvuru süresi sona erdi, gözler sınav tarihine çevrildi. 2025-TR-YÖS/2 tarihi ÖSYM tarafından açıklanmıştı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), yurt dışından öğrenci kabulü için düzenlenen "2025-TR-YÖS/2" sınavının tarihini açıkladı. Başvurular, yalnızca ÖSYM’nin TR-YÖS başvuru portalı (tryos.osym.gov.tr) üzerinden bireysel olarak gerçekleştirilmişti.
YÖS/2 NE ZAMAN?
ÖSYM tarafından yapılan duyuruya göre, 2025-TR-YÖS/2, 19 Ekim'de düzenlenecek.
YÖS NEDİR, KİMLER KATILIR?
Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı’na (YÖS), Türkiye’de üniversite eğitimi almak isteyen yabancı uyruklu adaylar katılabiliyor. Türk vatandaşı olmayanlar, doğumla yabancı olup sonradan Türk vatandaşlığına geçenler, Mavi Kart sahipleri, belirli şartları sağlayan çifte vatandaşlar ve KKTC’den GCE AL sınavı ile mezun olanlar sınava başvurabiliyor.
