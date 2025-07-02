2025-TUS 2. Dönem ile 2025-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem başvuruları başladı

Adaylar, başvurularını 2 Temmuz 2025 tarihinde saat 11.00'den itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecektir.



Sınavlara ilişkin ayrıntılı bilgi 2025-TUS 2. Dönem Başvuru Kılavuzu ile 2025-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem Başvuru Kılavuzu’nda yer alıyor.