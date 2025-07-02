2025-TUS 2. Dönem ile 2025-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem başvuruları başladı
2025-TUS 2. Dönem ile 2025-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem başvuruları başladı. Sınavlara başvurular, 2-9 Temmuz 2025 tarihleri arasında yapılacak.
2025 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-TUS 2. Dönem) ile 2025 Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2025-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem), 17 Ağustos 2025 tarihinde uygulanacak.
Adaylar, başvurularını 2 Temmuz 2025 tarihinde saat 11.00'den itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecektir.
Sınavlara ilişkin ayrıntılı bilgi 2025-TUS 2. Dönem Başvuru Kılavuzu ile 2025-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem Başvuru Kılavuzu’nda yer alıyor.
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