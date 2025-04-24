2025 TUS kontenjanları ne zaman açıklanacak?

2025/1 TUS sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler tercih sürecine çevrildi. ÖSYM tarafından her yıl açıklanan TUS kontenjanları sonrasında doktorlar, uzmanlaşmak istediği alanlarda tercihlerini gerçekleştirebilecek. İşte, 2025 TUS tercihlerinde son durum...



2025 TUS/1 TERCİHLERİ NE ZAMAN?



Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-TUS 1. Dönem) tercih takvimi henüz netlik kazanmadı.



ÖSYM tarafından açıklanacak TUS tercih kılavuzunun ardından tercih süreci başlayacak.



Bu kapsamda resmi bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.



TUS KONTENJANLARI BELLİ OLDU MU?



TUS kontenjanları henüz açıklanmadı.



Kontenjanların tercih kılavuzunun yayınlanmasıyla beraber ÖSYM tarafından açıklanacağı tahmin ediliyor.