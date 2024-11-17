2025 TUS sınavları ne zaman? İşte 2025-TUS 1. dönem sınav ve başvuru tarihi

2025 yılında ÖSYM tarafından uygulanacak olan sınavlara ilişkin "ÖSYM 2025 Yılı Sınav Takvimi" erişime açıldı. Bu gelişmenin ardından Tıp Fakültesi mezunlarının uzmanlık eğitimi almak için katılım sağladığı Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) tarihleri merak konusu oldu. İşte, 2025-TUS 1. dönem sınav tarihi...



2025-TUS 1. DÖNEM BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ



Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-TUS 1. Dönem) başvuru işlemleri, 4-12 Şubat 2025 tarihleri arasında alınacak.



2025-TUS 1. Dönem oturumu, 23 Mart 2025 tarihinde uygulanacak.



Sınav sonuçları ise 18 Nisan 2025 tarihinde ilan edilecek.



2025-TUS 2. DÖNEM BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ



Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-TUS 2. Dönem) başvuruları, 2-9 Temmuz 2025 tarihleri arasında alınacak.



2025-TUS 2. Dönem oturumu, 17 Ağustos tarihinde uygulanacak.



Sınav sonuçları ise 12 Eylül 2025 tarihinde ilan edilecek.