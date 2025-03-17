2025 TUS ve STS Tıp Doktorluğu sınavı ne zaman?

2025 TUS ve STS Tıp Doktorluğu sınavının tarihine yönelik araştırmalar hız kazandı. ÖSYM'nin sınav giriş yerlerini ilan etmesi ile şimdi de sınav tarihi merak konusu oldu.



2025-TUS VE STS SINAVI NE ZAMAN?



2025-TUS 1. Dönem ile 2025-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem sınavları, 23 Mart 2025 tarihinde uygulanacak.



SINAV GİRİŞ BELGELERİ YAYIMLANDI



ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 2025-TUS 1. Dönem ile 2025-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem sınavına başvuran adayların, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.



Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren giriş belgelerine ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.