2025 TUS ve STS Tıp Doktorluğu sınavı ne zaman?
2025-Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-TUS 1. Dönem) ile 2025-Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2025-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem) giriş belgeleri erişime açıldı. Peki, 2025 TUS ve STS Tıp Doktorluğu sınavı ne zaman?
2025 TUS ve STS Tıp Doktorluğu sınavının tarihine yönelik araştırmalar hız kazandı. ÖSYM'nin sınav giriş yerlerini ilan etmesi ile şimdi de sınav tarihi merak konusu oldu.
2025-TUS VE STS SINAVI NE ZAMAN?
2025-TUS 1. Dönem ile 2025-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem sınavları, 23 Mart 2025 tarihinde uygulanacak.
SINAV GİRİŞ BELGELERİ YAYIMLANDI
ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 2025-TUS 1. Dönem ile 2025-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem sınavına başvuran adayların, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren giriş belgelerine ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.
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