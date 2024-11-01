2025 üniversite sınavı ne zaman? YKS başvuru ve oturum tarihleri

Üniversite eğitimi görmek isteyen öğrencilerin 2025 YKS sınav tarihi araştırmaları devam ediyor. Üniversitede okuyabilmek için hazırlıklarını sürdüren öğrenciler, 2025 yılında YKS oturum tarihlerini sorguluyor. İşte, gelecek yılın üniversite sınavı başvuru ve oturum tarihlerinde son durum...



2025 YKS NE ZAMAN YAPILACAK?



Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) 2025 takvimi henüz netleşmedi.



Bu yılki YKS oturumları ise Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 8-9 Haziran'da gerçekleştirilmişti.



YKS'nin gelecek yılki oturum ve başvuru tarihlerinin, bu yılın Kasım ayında açıklanacak 2025 ÖSYM Sınav Takvimi ile netleşmesi bekleniyor.



Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.



YKS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?



Bir ortaöğretim kurumunun son sınıfındaysanız, başvurunuzu kendi okulunuzda bulunan bu işle görevli öğretmenleriniz aracılığıyla , ÖSYM tarafından belirlenmiş sınav merkezlerinden ya da ÖSYM Sınav Koordinatörleri aracılığıyla yapabilirsiniz.



Özel olarak herhangi bir YKS başvuru merkezi bulunmamaktadır. Belirlenen yerlere başvuru için mutlaka kendiniz gitmelisiniz. Çünkü başvuru yapılırken fotoğrafınız çekilecektir. Eğer ÖSYM Aday İşlemleri sitesinde fotoğrafınız varsa başvurunuzu bireysel olarak internet üzerinden yapabilirsiniz. Başvurunuzu yaptıktan sonra belirlenen ücreti bankaya yatırmanız durumunda başvurunuz tamamlanmış olacaktır.



