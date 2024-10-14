2025 üniversite sınavı ne zaman? YKS başvuru ve oturum tarihleri

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile 3. Oturum Yabancı Dil Testi'nde (YDT) adaylarının sınava başvuracağı tarih ve oturum takvimi merak konusu oldu. İşte, 2025 YKS hakkında son bilgiler...



2025 YKS NE ZAMAN YAPILACAK?



Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) 2025 takvimi henüz netleşmedi.



Bu yılki YKS oturumları ise Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 8-9 Haziran'da gerçekleştirilmişti.



YKS'nin gelecek yılki oturum ve başvuru tarihlerinin, bu yılın Kasım ayında açıklanacak 2025 ÖSYM Sınav Takvimi ile netleşmesi bekleniyor.



Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.