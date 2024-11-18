2025 üniversite sınavı tarihleri: YKS başvurusu ne zaman?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS), 2025'te yapılacağı tarihler netlik kazandı. ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden erişime açılan takvime göre, 2025-YKS'nin oturum tarihleri, başvuru takvimi ve sonuç günü belli oldu. İşte, 2025 üniversite sınavı takvimi...



2025 YKS BAŞVURULARI NE ZAMAN?



YKS başvuruları, 6 Şubat-3 Mart 2025'te alınacak.



ÜNİVERSİTE SINAVI OTURUMLARI NE ZAMAN YAPILACAK?



ÖSYM'nin açıkladığı "2025 Yılı Sınav Takvimi"ne göre, 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) 21-22 Haziran'da yapılacak.



Temel Yeterlik Testi (TYT) 21 Haziran Cumartesi, Alan Yeterlik Testleri (AYT) ile Yabancı Dil Testi (YDT) 22 Haziran Pazar günü düzenlenecek.



SONUÇ TARİHİ BELLİ OLDU



Sınav sonuçları, 22 Temmuz'da ilan edilecek.



