2025-YDS/1 ne zaman yapılacak? İşte oturum tarihi

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı giriş belgeleri erişime açıldı. 22-29 Ocak 2025 tarihleri arasında başvuru yapan adayların, sınava katılım sağlayacağı okul ve salonlar belli oldu. ÖSYM'nin yabancı dil puanını belgelemek isteyen adaylar için düzenlediği sınav bu yıl iki kez organize edilecek. İşte, 2025-YDS/1 oturumu hakkında bilgiler...



YDS NE ZAMAN YAPILACAK?



2025-YDS/1 oturumu, 9 Mart Pazar günü düzenlenecek.



Sonuçlar ise 4 Nisan'da ilan edilecek.



SINAV GİRİŞ YERLERİ BELLİ OLDU



ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 2025-YDS/1'e başvuran adayların, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.



Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren giriş belgelerine ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.



2025-YDS/1'e girecek adaylar, sınav günü saat 10.00'dan itibaren sınav binalarına alınmayacak.