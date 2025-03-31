2025-YDS/2 başvuruları ne zaman başlayacak? İşte YDS/2 başvuru ve sınav tarihi
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2025-YDS/1) sonuçları açıklandı. Bu sınavdan istediği puan ve sıralamayı elde edemeyen adaylar şimdi ise bu yılın ikinci YDS oturum takvimi araştırmaları başladı. Peki, 2025-YDS/2 başvuruları ne zaman başlayacak?
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı sonuçları açıklandı. Tüm gözler şimdi 2025-YDS/2 sınavı başvuru tarihleri ve ardından oturum tarihinde olacak. İşte, 2025-YDS/2 hakkında bilgiler...
2025 YDS/2 NE ZAMAN?
YDS/2 sınavı 16 Kasım 2025 Pazar günü yapılacak.
2025 YDS/2 BAŞVURU TAKVİMİ
2025 YDS/2 sınavı için başvurular, 30 Eylül, 8 Ekim 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
Geç başvurular ise 15 Ekim 2025 tarihinde duyurulacak.
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