2025-YDS/2 başvuruları ne zaman başlayacak? İşte YDS2 başvuru ve sınav tarihi

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı sonuçları açıklandı. Tüm gözler şimdi 2025-YDS/2 sınavı başvuru tarihleri ve ardından oturum tarihinde olacak. İşte, 2025-YDS/2 hakkında bilgiler...



2025 YDS/2 NE ZAMAN?



YDS/2 sınavı 16 Kasım 2025 Pazar günü yapılacak.



2025 YDS/2 BAŞVURU TAKVİMİ



2025 YDS/2 sınavı için başvurular, 30 Eylül, 8 Ekim 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.



Geç başvurular ise 15 Ekim 2025 tarihinde duyurulacak.