2025-YDUS 1. Dönem başvuruları ne zaman bitecek?

2025-YDUS 1. Dönem oturumuna geri sayım başladı. Yakın zaman start alan başvuru sürecinin ardından sınav tarihi beklenecek. Adaylar, sınava ilişkin ayrıntılı bilgiye ÖSYM'nin internet sitesinde paylaşılan 2025-YDUS 1. Dönem Başvuru Kılavuzu'ndan ulaşabilir.



SON BAŞVURU TARİHİ BELLİ OLDU



ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, adaylar, başvurularını 16 Nisan'a kadar ÖSYM başvuru merkezleri, "https://ais.osym.gov.tr" adresi veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan yapabilecek.



BAŞVURU KILAVUZUNU İNCELEMEK İÇİN TIKLAYIN

https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2025/YDUSDONEM-1/kilavuz09042025.pdf