2025-YDUS 1. Dönem başvuruları ne zaman bitecek?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 25 Mayıs'ta düzenlenecek 2025 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2025-YDUS 1. Dönem) başvuruları başladı. Henüz başvuru yapmayan adaylar da son başvuru tarihini merak ediyor. Peki, 2025-YDUS 1. Dönem başvuruları ne zaman bitecek?
2025-YDUS 1. Dönem oturumuna geri sayım başladı. Yakın zaman start alan başvuru sürecinin ardından sınav tarihi beklenecek. Adaylar, sınava ilişkin ayrıntılı bilgiye ÖSYM'nin internet sitesinde paylaşılan 2025-YDUS 1. Dönem Başvuru Kılavuzu'ndan ulaşabilir.
SON BAŞVURU TARİHİ BELLİ OLDU
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, adaylar, başvurularını 16 Nisan'a kadar ÖSYM başvuru merkezleri, "https://ais.osym.gov.tr" adresi veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan yapabilecek.
BAŞVURU KILAVUZUNU İNCELEMEK İÇİN TIKLAYIN
https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2025/YDUSDONEM-1/kilavuz09042025.pdf
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