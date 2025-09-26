2025-YDUS 1. Dönem: Ek Yerleştirme Sonuçları Açıklandı

2025 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı’nın (2025-YDUS 1. Dönem) sonuçları 26 Eylül Cuma günü ilan edildi. Adaylar, ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden 2025-YDUS 1. Dönem: ek yerleştirme sonuçlarını sorgulayabilecek.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (), 2025 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı’nın (2025-YDUS 1. Dönem) ek yerleştirme sonuçlarını duyurdu.

16-22 Eylül 2025 tarihleri arasında tercihleri alınan adayların ek yerleştirme işlemleri tamamlandı. Sonuçlar, 26 Eylül 2025 tarihinde saat 15.00’ten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr
internet adresi üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle görüntülenebilecek.

YDUS SONUÇ SORGULAMA EKRANI

ayrıca ek yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgileri de kamuoyuyla paylaştı.

Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarını ÖSYM’nin resmi sonuç sayfasından öğrenebilecek.

