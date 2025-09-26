2025-YDUS 1. Dönem: Ek Yerleştirme Sonuçları Açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı’nın (2025-YDUS 1. Dönem) ek yerleştirme sonuçlarını duyurdu.



16-22 Eylül 2025 tarihleri arasında tercihleri alınan adayların ek yerleştirme işlemleri tamamlandı. Sonuçlar, 26 Eylül 2025 tarihinde saat 15.00’ten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr

internet adresi üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle görüntülenebilecek.



YDUS SONUÇ SORGULAMA EKRANI