2025-YDUS başvuruları başladı
2025 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-YDUS 1. Dönem): kılavuz ve başvuru bilgileri paylaşıldı. Takvim doğrultusunda 2025-YDUS başvuruları 9 Nisan 2025 tarihi itibariyle başladı.
2025 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-YDUS 1. Dönem), 25 Mayıs 2025 tarihinde uygulanacak. Sınava başvurular, 9-16 Nisan 2025 tarihleri arasında alınacak
YDUS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Adaylar, başvurularını 9 Nisan 2025 tarihinde saat 11.30'dan itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecektir.
Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2025-YDUS 1. Dönem Başvuru Kılavuzu’nda yer almaktadır. Adaylar Kılavuz ve başvuru bilgilerine aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir.
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