2025-YDUS başvuruları başladı

YDUS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?



Adaylar, başvurularını 9 Nisan 2025 tarihinde saat 11.30'dan itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecektir.



Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2025-YDUS 1. Dönem Başvuru Kılavuzu’nda yer almaktadır. Adaylar Kılavuz ve başvuru bilgilerine aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir.