2025 YKS başvuru tarihi: YKS başvuruları ne zaman başlayacak?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025/YKS) başvuruları için tarih araştırmaları başladı. YKS otumları olan TYT ve AYT sınavlarına katılım sağlayacak adaylar, üniversite sınavı başvurularını beklemeye başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan sınav takvimiyle birlikte 2025 YKS takvimi belli oldu. Peki, 2025 YKS başvuruları ne zaman?
2025 YKS başvurularının ne zaman başlayacağı, güzel bir üniversitede okuma hayaliyle sınavlara katılım sağlayacak olan öğrencilerin gündeminde yer alıyor. İlk TYT sonra AYT sınavlarına girecek olan adaylar için başvuru tarihleri belli oldu. Peki, 2025 YKS başvuruları ne zaman başlayacak?
2025 YKS BAŞVURULARI NE ZAMAN?
YKS başvuruları, 6 Şubat-3 Mart 2025'te alınacak.
Adaylar başvurularını, ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından yapabilecek.
2025 YKS SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?
ÖSYM'nin açıkladığı "2025 Yılı Sınav Takvimi"ne göre, 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) 21-22 Haziran'da yapılacak.
Temel Yeterlik Testi (TYT) 21 Haziran Cumartesi, Alan Yeterlik Testleri (AYT) ile Yabancı Dil Testi (YDT) 22 Haziran Pazar günü düzenlenecek.
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