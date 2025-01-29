2025 YKS başvuru tarihi: YKS başvuruları ne zaman başlayacak?

2025 YKS başvurularının ne zaman başlayacağı, güzel bir üniversitede okuma hayaliyle sınavlara katılım sağlayacak olan öğrencilerin gündeminde yer alıyor. İlk TYT sonra AYT sınavlarına girecek olan adaylar için başvuru tarihleri belli oldu. Peki, 2025 YKS başvuruları ne zaman başlayacak?



2025 YKS BAŞVURULARI NE ZAMAN?



YKS başvuruları, 6 Şubat-3 Mart 2025'te alınacak.



Adaylar başvurularını, ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından yapabilecek.