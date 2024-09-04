2025 YKS ne zaman? Üniversite sınavı başvurularına geri sayım

YKS başvuruları, her yıl ÖSYM tarafından belirtilen tarihlerde yapılıyor. Üniversite sınavına girmek isteyenler başvurularını bu tarihler aralığında yapıyorlar. Yayımlanacak ÖSYM sınav takvimine göre üç oturum şeklinde yapılacak olan YKS’nin ilk oturumu olan TYT'nin ardından diğer oturumlar yapılacak.



2025 YKS NE ZAMAN YAPILACAK?



Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) 2025 takvimi henüz netleşmedi.



Bu yılki YKS oturumları ise Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 8-9 Haziran'da gerçekleştirilmişti.



YKS'nin gelecek yılki oturum ve başvuru tarihlerinin, bu yılın Kasım ayında açıklanacak 2025 ÖSYM Sınav Takvimi ile netleşmesi bekleniyor.



Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

