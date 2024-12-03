2025 YKS ne zaman? Üniversite sınavı (YKS) tarihi belli oldu

2025 YKS sınav tarihi belli oldu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2025 sınav takvimi sonrasında yeni yılın üniversite sınavı tarihleri açıklandı. İşte ayrıntılar.



YKS 2025 NE ZAMAN?



ÖSYM'nin açıkladığı "2025 Yılı Sınav Takvimi"ne göre, 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) 21-22 Haziran'da yapılacak.



Temel Yeterlik Testi (TYT) 21 Haziran Cumartesi, Alan Yeterlik Testleri (AYT) ile Yabancı Dil Testi (YDT) 22 Haziran Pazar günü düzenlenecek.



2025 YKS BAŞVURULARI NE ZAMAN?



ÖSYM takvimine göre, YKS başvuruları, 6 Şubat-3 Mart 2025'te alınacak.