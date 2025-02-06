2025-YÖKDİL/1: sınav giriş belgeleri yayımlandı (YÖKDİL sınav yerleri görüntüleme ekranı)
2025-YÖKDİL/1: sınav giriş belgeleri yayımlandı. Adaylar, YÖKDİL sınav giriş belgesini 6 Şubat 2025 tarihinde saat 14.00'ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecektir.
2025-YÖKDİL/1: sınav giriş belgelerine ilişkin ÖSYM'den duyuru geldi. Yapılan yazılı duyuruya göre, YÖKDİL sınav giriş belgeleri adayların erişimine açıldı.
ÖSYM'den yapılan açıklamada; "2025-YÖKDİL/1: Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı2025-YÖKDİL/1: Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı
16 Şubat 2025 tarihinde uygulanacak olan 2025 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı’na (2025-YÖKDİL/1) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi'ni, 6 Şubat 2025 tarihinde saat 14.00'ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecektir.
DİKKAT!
16 Şubat 2025 tarihinde uygulanacak olan 2025-YÖKDİL/1 Sınavı için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.
Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.
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