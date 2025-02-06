2025-YÖKDİL/1: sınav giriş belgeleri yayımlandı (YÖKDİL sınav yerleri görüntüleme ekranı)

ÖSYM'den yapılan açıklamada; "2025-YÖKDİL/1: Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı2025-YÖKDİL/1: Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı



16 Şubat 2025 tarihinde uygulanacak olan 2025 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı’na (2025-YÖKDİL/1) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.



Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi'ni, 6 Şubat 2025 tarihinde saat 14.00'ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecektir.



DİKKAT!



16 Şubat 2025 tarihinde uygulanacak olan 2025-YÖKDİL/1 Sınavı için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.



Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.