2025-YÖKDİL/2 başvuruları ne zaman başlayacak?

ÖSYM'nin 2025 takvimine göre YÖKDİL bu yıl üç kez organize edilecek. ÖSYM'nin organize ettiği YÖKDİL için araştırmalar son günlerde yoğunlaştı. Alana özgü tek yabancı dil sınavı olan YÖKDİL'in ne zaman yapılacağı merak ediliyor. YÖKDİL'e katılım sağlamayı planlayan adaylar araştırmalarına yoğunluk verdi. İşte, 2025-YÖKDİL/2 başvuruları hakkında bilgiler...



YÖKDİL/2 BAŞVURULARI NE ZAMAN?



Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 YÖKDİL takvimiyle birlikte yılın ikinci YÖKDİL sınavı için başvuru takvimi belli oldu.



Buna göre; 2025-YÖKDİL/2 başvuruları 11-18 Haziran 2025 tarihleri arasında alınacak.



YÖKDİL/2 SINAVI NE ZAMAN?



YÖKDİL 2 sınavı ise 27 Temmuz 2025 tarihinde organize edilecek.