2025 YÖKDİL takvimi: YÖKDİL sınavları ne zaman?

ÖSYM'nin 2025 yılında yapılacak sınavların tarihleri, söz konusu sınavlara katılım sağlayacak milyonlarca aday tarafından merakla bekleniyordu. Sınav takviminin yayımlanması ile gelecek yılki YÖKDİL oturumlarının da başvuru ve sınav takvimi netleşti. İşte, 2025 YÖKDİL başvuru ve sınav takvimi...



2025 YÖKDİL BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ



2025-YÖKDİL/1 başvuruları, 3-9 Ocak 2025 tarihleri arasında alınacak.



2025-YÖKDİL/1 sınavı ise 16 Şubat 2025 tarihinde yapılacak.



2025-YÖKDİL/2 başvuruları 11-18 Haziran 2025 tarihleri arasında alınacak.



YÖKDİL 2 sınavı ise 27 Temmuz 2025 tarihinde organize edilecek.

