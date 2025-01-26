2025'te Lise KPSS var mı? KPSS Ortaöğretim ne zaman?

ÖSYM'nin düzenlediği Lise KPSS sınavının ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. Söz konusu sınava katılım sağlayacak lise mezunu adaylar, yeni yılla beraber araştırmalarına hız verdi. İşte, KPSS Ortaöğretim oturumu hakkında bilgiler...



KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN?



KPSS'nin lise mezunlarına yönelik oturumları, 2 yıl ara ile düzenleniyor.



KPSS Ortaöğretim oturumu, 2025 yılında yapılmayacak. Sınav ÖSYM tarafından 2026 yılında organize edilecek.



ÖSYM'NİN DÜZENLEDİĞİ KPSS HAKKINDA BİLGİ



Kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına, “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılmaktadır.



Yukarıda sözü edilen Yönetmeliğin 2. maddesinde, kamu görevlerine ilk defa atama yapılacak kadrolar A Grubu Kadrolar ve B Grubu Kadrolar olmak üzere ikiye ayrılmıştır.