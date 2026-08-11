2026-HMGS/2 başvuruları 2026: HMGS başvurusu nasıl yapılır, sınav ne zaman?

2026 HMGS/2 sınavı başvurularının nasıl yapılacağı, ÖSYM üzerinden başvuru ekranının erişime açılmasıyla birlikte sorgulanıyor. Peki, HMGS başvurusu nasıl yapılır, sınav ne zaman?

HMGS SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından yapılan duyuru sonrasında HMGS sınav tarihi belli oldu.

Buna göre; 2026 Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (2026-HMGS/2) 27 Eylül 2026 tarihinde uygulanacak.

HMGS/2 BAŞVURU TAKVİMİ

Sınavlara başvurular, 11-19 Ağustos 2026 tarihleri arasında yapılacaktır.

Adaylar, başvurularını 11 Ağustos 2026 tarihinden itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecek.