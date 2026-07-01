2026 KPSS lisans başvuruları erişime açıldı
01.07.2026 10:36
Son Güncelleme: 01.07.2026 10:43
KPSS'de ilk olarak Genel Yetenek Genel Kültür oturumu yapılacak. 6 Eylül'de düzenlenecek sınavda adaylara 120 soru yöneltilecek.
2026 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) lisans başvuruları erişime açıldı.
Milyonlarca memur adayının geleceğini şekillendirecek olan 2026 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) için geri sayım başladı.
Adaylar, başvuru işlemlerini ÖSYM'nin internet sitesindeki Aday İşlemleri Sistemi ekranı üzerinden 13 Temmuz'a kadar yapabilecek.
2026 KPSS NE ZAMAN?
KPSS'de ilk olarak Genel Yetenek Genel Kültür oturumu yapılacak. 6 Eylül'de düzenlenecek sınavda adaylara 120 soru yöneltilecek, 130 dakika cevap süresi tanınacak. Alan Bilgisinde ise ilk oturum 12 Eylül, ikinci oturum 13 Eylül'de düzenlenecek.
KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sonuçlar 7 Ekim'de ÖSYM'nin internet sitesinden ilan edilecek.
Ayrıntılar geliyor…