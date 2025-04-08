2026 Önlisans KPSS oturumu ne zaman?

Üniversitelerin iki yıl eğitim veren önlisans bölümlerinden mezun yüz binlerce kişi, KPSS'nin kendileri için düzenlenen oturumuna odaklandı. ÖSYM'nin iki yıl ara ile düzenlediği KPSS Önlisans oturumunun gelecek yıl yani 2026'da yapılması bekleniyor.



2026 ÖNLİSANS KPSS OTURUMU NE ZAMAN?



KPSS'nin önlisans oturumu son olarak 1 Eylül 2024 Pazar günü yapılmıştı.



Gelecek sene düzenlenecek KPSS Önlisans oturumunun da 2026'nın eylül ya da ekim aylarında organize edileği tahmin ediliyor.



Sınavın net tarihi, ÖSYM'nin 2026 sınav takvimini netleştirmesiyle belli olacak.



BİR MİLYONDAN FAZLA BAŞVURU



2024 KPSS Önlisans sınavına, 1 milyon 205 bin 899 aday başvurmuştu.



2 bin 535 engelli adayın da katıldığı sınavda, 164 bin 53 görevli yer almış, sınav güvenliğinin sağlanması amacıyla 13 bin 566 emniyet mensubu da sahada görev yapmıştı.



Öte yandan sınavın sonuçları da 20 Eylül 2024'te adayların erişimine açılmıştı.



