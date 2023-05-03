25 üniversiteye yeni misyon

YÖK Başkanı Erol Özvar, Öncelikli Alanlarda Uzmanlaşan Üniversiteler Projesi'ne seçilen üniversiteleri açıkladı.

Proje kapsamında, 11. Kalkınma Planı'nda yer alan öncelikli sektör ve alanlar dikkate alınarak, aralarında nesnelerin interneti, hidrojen ve yakıt pilleri, temiz enerji ile tarımda dijital teknolojilerinde olduğu 15 Öncelikli Bilim ve Arge Alanı belirlendi. Ardından, üniversiteler mercek altına alındı.



Değerlendirme sonucunda, Galatasaray, Çankaya, Atılım, Bilgi, İstanbul ve TOBB üniversitesinin de bulunduğu 25 devlet ve vakıf üniversitesinin ilgili bölüm ve programlarına öncelikli alan misyonu verildi.



YENİ TEŞVİKTEN YARARLANAN DEVLET VE VAKIF ÜNİVERSİTELERİ



Desteklenmeye hak kazanan 15 bilim alanı ile 25 üniversite şöyle:



Bilgi güvenliği alanında; Sakarya Üniversitesi, TOBB Teknoloji ve Ekonomi Üniversitesi



Bilim tarihi alanında; İstanbul Medeniyet Üniversitesi



Dijital sosyal bilimler alanında; Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, İbn Haldun Üniversitesi



Enerji depolama alanında; Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi



Gıda biyoteknolojisi alanında; Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi



Göç araştırmaları alanında; Gaziantep Üniversitesi, İstanbul Bilgi Üniversitesi



Hidrojen ve yakıt pilleri alanında; Atılım Üniversitesi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi



Motor teknolojileri alanında; Kocaeli Üniversitesi



Nesnelerin interneti alanında; Abdullah Gül Üniversitesi, Galatasaray Üniversitesi



Optik alanında; Çankaya Üniversitesi, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi



Sağlıkta dijital teknolojiler alanında; Akdeniz Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi



Tarımda dijital teknolojiler alanında; Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi



Temiz, erişilebilir ve güvenli enerji alanında; Karabük Üniversitesi



Yüzey, kaplama ve filmler alanında; Pamukkale Üniversitesi



Seramik ve kompozit malzemeler alanında; Eskişehir Teknik Üniversitesi, Süleyman Demirel Üniversitesi.