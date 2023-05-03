25 üniversiteye yeni misyon

YÖK Başkanı Erol Özvar, Öncelikli Alanlarda Uzmanlaşan Üniversiteler Projesi'ne seçilen üniversiteleri açıkladı.
Proje kapsamında, 11. Kalkınma Planı'nda yer alan öncelikli sektör ve alanlar dikkate alınarak, aralarında nesnelerin interneti, hidrojen ve yakıt pilleri, temiz enerji ile tarımda dijital teknolojilerinde olduğu 15 Öncelikli Bilim ve Arge Alanı belirlendi. Ardından, üniversiteler mercek altına alındı.
Değerlendirme sonucunda, Galatasaray, Çankaya, Atılım, Bilgi, İstanbul ve TOBB üniversitesinin de bulunduğu 25 devlet ve vakıf üniversitesinin ilgili bölüm ve programlarına öncelikli alan misyonu verildi.
YENİ TEŞVİKTEN YARARLANAN DEVLET VE VAKIF ÜNİVERSİTELERİ
Desteklenmeye hak kazanan 15 bilim alanı ile 25 üniversite şöyle:
Bilgi güvenliği alanında; Sakarya Üniversitesi, TOBB Teknoloji ve Ekonomi Üniversitesi
Bilim tarihi alanında; İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Dijital sosyal bilimler alanında; Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, İbn Haldun Üniversitesi
Enerji depolama alanında; Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Gıda biyoteknolojisi alanında; Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi
Göç araştırmaları alanında; Gaziantep Üniversitesi, İstanbul Bilgi Üniversitesi
Hidrojen ve yakıt pilleri alanında; Atılım Üniversitesi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
Motor teknolojileri alanında; Kocaeli Üniversitesi
Nesnelerin interneti alanında; Abdullah Gül Üniversitesi, Galatasaray Üniversitesi
Optik alanında; Çankaya Üniversitesi, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi
Sağlıkta dijital teknolojiler alanında; Akdeniz Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Tarımda dijital teknolojiler alanında; Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi
Temiz, erişilebilir ve güvenli enerji alanında; Karabük Üniversitesi
Yüzey, kaplama ve filmler alanında; Pamukkale Üniversitesi
Seramik ve kompozit malzemeler alanında; Eskişehir Teknik Üniversitesi, Süleyman Demirel Üniversitesi.