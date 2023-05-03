25 üniversiteye yeni misyon

Yükseköğretim Kurulu, 25 üniversitenin önde gelen bölümlerine öncelikli alan misyonu verdi.

25 üniversiteye yeni misyon

Başkanı Erol Özvar, Öncelikli Alanlarda Uzmanlaşan Üniversiteler Projesi'ne seçilen üniversiteleri açıkladı.

Proje kapsamında, 11. Kalkınma Planı'nda yer alan öncelikli sektör ve alanlar dikkate alınarak, aralarında nesnelerin interneti, hidrojen ve yakıt pilleri, temiz enerji ile tarımda dijital teknolojilerinde olduğu 15 Öncelikli Bilim ve Arge Alanı belirlendi. Ardından, üniversiteler mercek altına alındı.

Değerlendirme sonucunda, Galatasaray, Çankaya, Atılım, Bilgi, İstanbul ve TOBB üniversitesinin de bulunduğu 25 devlet ve vakıf üniversitesinin ilgili bölüm ve programlarına öncelikli alan misyonu verildi.

YENİ TEŞVİKTEN YARARLANAN DEVLET VE VAKIF ÜNİVERSİTELERİ

Desteklenmeye hak kazanan 15 bilim alanı ile 25 üniversite şöyle:

Bilgi güvenliği alanında; Sakarya Üniversitesi, TOBB Teknoloji ve Ekonomi Üniversitesi

Bilim tarihi alanında; İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Dijital sosyal bilimler alanında; Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, İbn Haldun Üniversitesi

Enerji depolama alanında; Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Gıda biyoteknolojisi alanında; Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi

Göç araştırmaları alanında; Gaziantep Üniversitesi, İstanbul Bilgi Üniversitesi

Hidrojen ve yakıt pilleri alanında; Atılım Üniversitesi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi

Motor teknolojileri alanında; Kocaeli Üniversitesi

Nesnelerin interneti alanında; Abdullah Gül Üniversitesi, Galatasaray Üniversitesi

Optik alanında; Çankaya Üniversitesi, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi

Sağlıkta dijital teknolojiler alanında; Akdeniz Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Tarımda dijital teknolojiler alanında; Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi

Temiz, erişilebilir ve güvenli enerji alanında; Karabük Üniversitesi

Yüzey, kaplama ve filmler alanında; Pamukkale Üniversitesi

Seramik ve kompozit malzemeler alanında; Eskişehir Teknik Üniversitesi, Süleyman Demirel Üniversitesi.

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