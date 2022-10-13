28 Ekim yarım gün mü, okullar tatil mi? 29 Ekim resmi tatil mi? (2022 resmi tatil takvimi)

28 Ekim yarım gün mü? sorusunun yanıtı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na kısa bir zaman kala binlerce kişi tarafından sorgulanmaya başladı. Her yıl tüm Türkiye'de coşkuyla kutlanan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Ulusal Bayram olduğu için resmi tatildir. Peki, 28 Ekim yarım gün mü? Okullar yarım gün mü açık olacak?

28 Ekim yarım gün mü, okullar tatil mi? 29 Ekim resmi tatil mi? (2022 resmi tatil takvimi)

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'na az bir zaman kala tatil araştırmaları yapılmaya başladı. '28 Ekim yarım gün mü? 29 Ekim resmi tatil mi?' sorusunun yanıtını merak eden öğrenciler, cuma gününe denk gelen 28 Ekim'de yarım gün tatil yapıp yapamayacaklarını sorguluyor. Peki, 28 Ekim yarım gün mü? 29 Ekim resmi tatil mi?

28 EKİM YARIM GÜN MÜ?

'de yer alan bilgilere göre; 1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder.

Buna göre; 28 Ekim Cuma günü yarım gündür. Bankalar, borsalar, PTT ve kargolar bugün yarım gün çalışacak. 29 Ekim ise resmi tatildir.

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