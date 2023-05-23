29 Mayıs'ta okullar tatil mi? Seçimden sonraki gün okullar tatil mi olacak?

28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanı 2. tur seçimi nedeniyle oy kullanma işlemleri okullarda yapılacak. Seçimden sonraki gün yani 29 Mayıs'ta ise okulların tatil olup olmadığı merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanı Özer tarafından yapılan açıklama sonrasında, 29 Mayıs'ta okulların tatil olup olmadığı belli oldu. Peki, 29 Mayıs'ta okullar tatil mi? İşte ayrıntılar.



29 MAYIS'TA OKULLAR TATİL Mİ?



Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinin ertesi günü 29 Mayıs'ta eğitim öğretime 1 gün ara verileceğini ve öğretmenlerin de idari izinli sayılacağını bildirdi.



Buna göre; Seçimden sonraki gün yani 29 Mayıs'ta okullar 1 günlük süreyle tatil olacak.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?



Okulların 16 Haziran'da eğitim öğretime kapatılacağını aktaran Özer, Türkiye genelinde ve deprem bölgesinde yaz okulu projelerinin olduğunu, deprem bölgesindeki öğrencilere yönelik 1 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde 1 aylık telafi eğitimi yapacaklarını dile getirdi.



Buna göre; 2022-23 eğitim öğretim yılı 16 Haziran 2023 tarihinde sona erecek.