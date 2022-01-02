3 ilde eğitime kar engeli

ERZİNCAN



Erzincan'da olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar 3 Ocak günü tatil edildi.



Vali Mehmet Makas, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde okulların 3 Ocak günü tatil edildiğini duyurdu.



Engelli ve hamile personelin de bir gün idari izinli sayılacağını aktaran Makas, öğrencilerin tatilde ders çalışmasını ve kitap okumasını istedi.



ORDU



Ordu'nun Mesudiye ve Akkuş ilçelerinde kar yağışı nedeniyle eğitime 3 Ocak günü ara verildiği bildirildi.



Ordu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kent genelinde kar yağışının etkili olduğu belirtildi.



Açıklamada, olumsuz hava şartlarından dolayı Mesudiye ve Akkuş ilçelerinde eğitim ve öğretime 3 Ocak Pazartesi ara verildiği kaydedildi.



Ayrıca, bu ilçelerde engelli ve hamile kamu görevlilerinin 3 Ocak günü idari izinli sayılacağı ifade edildi.



VAN



Van'da yoğun kar yağışı yaşamı olumsuz etkilerken, 3 ilçede daha okullar 3 Ocak günü tatil edildi.



Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Olumsuz hava şartları nedeniyle 03.01.2022 Pazartesi günü İpekyolu, Edremit ve Tuşba İlçelerimizde ilk ve orta dereceli okullar (liseler dahil) 1 (bir) gün tatil edilmiştir. Ayrıca engelli ve hamile kamu personeli idari izinlidir." dedildi.



