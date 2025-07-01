30 üniversiteyi peşine takan Kabataşlı Deniz tercihini yaptı
Kabataş Erkek Lisesi öğrencilerinden Deniz Güler, lisenin bugüne kadar yurt dışındaki üniversitelerden en fazla kabul olan öğrencisi oldu. Güler, tercihini ABD'deki bir üniversiteden yana kullandı.
Kabataş Erkek Lisesi öğrencisi Deniz Güler, önemli bir başarıya imza attı.
Güler, ABD, Kanada ve İngiltere ile Hollanda gibi ülkelerdeki 30 üniversiteden kabul aldı.
Dünyanın 30 seçkin üniversitesinden kabul alan Güler, okul tarihinde en çok kabul alan öğrenci olarak tarihe geçti.
Deniz Güler'in bu başarısına ilişkin okulun sosyal medya hesabından bir açıklama yapıldı.
"SEÇKİN ÜNİVERSİTELER TARAFINDAN BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ"
Açıklamada, "12. sınıf öğrencimiz Deniz Güler, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, İngiltere ve Hollanda'dan 30 farklı üniversiteden burslu kabul alarak okul tarihine geçti. Deniz Güler; akademik başarısı, bilimsel merakı ve liderlik potansiyeliyle, dünyanın en seçkin üniversiteleri tarafından büyük ilgi gördü." denildi.
BİYOFİZİK OKUYACAK
Kabataş Erkek Lisesi'nin açıklamasında, Güler'in eğitimine Pennsylvania Üniversitesi'nde devam edeceği kaydedildi.
Güler burada biyofizik okumayı tercih etti.
Lisenin açıklamasında, "Öğrencimiz Deniz Güler'i yürekten tebrik ediyor, dünya bilimine ve insanlığa katkı sağlayacağına olan inancımızla başarılar diliyoruz." ifadeleri yer aldı.
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