30 üniversiteyi peşine takan Kabataşlı Deniz tercihini yaptı

Kabataş Erkek Lisesi öğrencisi Deniz Güler, önemli bir başarıya imza attı.

Güler, ABD, Kanada ve İngiltere ile Hollanda gibi ülkelerdeki 30 üniversiteden kabul aldı.

Dünyanın 30 seçkin üniversitesinden kabul alan Güler, okul tarihinde en çok kabul alan öğrenci olarak tarihe geçti.

Deniz Güler'in bu başarısına ilişkin okulun sosyal medya hesabından bir açıklama yapıldı.

"SEÇKİN ÜNİVERSİTELER TARAFINDAN BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ"

Açıklamada, "12. sınıf öğrencimiz Deniz Güler, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, İngiltere ve Hollanda'dan 30 farklı üniversiteden burslu kabul alarak okul tarihine geçti. Deniz Güler; akademik başarısı, bilimsel merakı ve liderlik potansiyeliyle, dünyanın en seçkin üniversiteleri tarafından büyük ilgi gördü." denildi.