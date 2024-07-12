30 yaş üstü öğrenci akbili kalktı mı? 30 yaş üstüne öğrenci akbili ne kadar olacak? Yaş sınırı getirildi

İBB Meclisi’nin Temmuz ayı olağan toplantılarının 3’üncüsü gerçekleştirildi.Toplu Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğünün meclise gönderdiği yazı üzerine İstanbulkart Yönetmeliği öğrenci tanımının değiştirilmesi talep edildi. Peki, 30 yaş üstü öğrenci akbili kalktı mı? 30 yaş üstüne öğrenci akbili ne kadar olacak?
Raporda, 30 yaşından gün almış öğrencilere UKOME kararı ile belirlenen Tam İstanbulkart, Aylık Tam Mavi Kart ve Tam Aktarma bedellerinin yüzde 10 oranı kadar indirim uygulanacağı belirtildi.
AYLIK ABONMAN ÜCRETİNDE İNDİRİM ORANI
30 yaş üstü öğrencilere, tam karta oranla yüzde 10 indirim, aylık abonman ücretinde ise yüzde 82 indirim sağlanacak.
- Etiketler :
- Haberler -
- Gündem
- Öğrenci
- İbb