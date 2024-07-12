30 yaş üstü öğrenci akbili kalktı mı? 30 yaş üstüne öğrenci akbili ne kadar olacak? Yaş sınırı getirildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nde alınan karar ile 30 yaşından gün almış öğrencilerin indirim oranları düşürüldü. Sosyal medyada çok konuşulan karar ardından "30 yaş üstü öğrenci akbili kalktı mı? 30 yaş üstüne öğrenci akbili ne kadar olacak?" soruları gündeme geldi.

30 yaş üstü öğrenci akbili kalktı mı? 30 yaş üstüne öğrenci akbili ne kadar olacak? Yaş sınırı getirildi

Meclisi’nin Temmuz ayı olağan toplantılarının 3’üncüsü gerçekleştirildi.Toplu Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğünün meclise gönderdiği yazı üzerine İstanbulkart Yönetmeliği tanımının değiştirilmesi talep edildi. Peki, 30 yaş üstü öğrenci akbili kalktı mı? 30 yaş üstüne öğrenci akbili ne kadar olacak?

30 yaş üstü öğrenci akbili kalktı mı? 30 yaş üstüne öğrenci akbili ne kadar olacak? Yaş sınırı getirildi - 1

Raporda, 30 yaşından gün almış öğrencilere UKOME kararı ile belirlenen Tam İstanbulkart, Aylık Tam Mavi Kart ve Tam Aktarma bedellerinin yüzde 10 oranı kadar indirim uygulanacağı belirtildi.

AYLIK ABONMAN ÜCRETİNDE  İNDİRİM ORANI

30 yaş üstü öğrencilere, tam karta oranla yüzde 10 indirim, aylık abonman ücretinde ise yüzde 82 indirim sağlanacak.

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