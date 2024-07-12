30 yaş üstü öğrenci akbili kalktı mı? 30 yaş üstüne öğrenci akbili ne kadar olacak? Yaş sınırı getirildi

İBB Meclisi’nin Temmuz ayı olağan toplantılarının 3’üncüsü gerçekleştirildi.Toplu Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğünün meclise gönderdiği yazı üzerine İstanbulkart Yönetmeliği öğrenci tanımının değiştirilmesi talep edildi. Peki, 30 yaş üstü öğrenci akbili kalktı mı? 30 yaş üstüne öğrenci akbili ne kadar olacak?