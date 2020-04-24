Meslek tercihi, üniversiteye hazırlanan hemen her öğrenci için kritik bir konu. Uzmanlar, verimli bir üniversite öğrenimi ve başarılı bir kariyer hayatının öğrencilerin tercih ettikleri meslekleri sevmeleriyle mümkün olduğunu vurgulayarak, bireylerin hayatları boyunca kendilerine eşlik edecek mesleği daha en baştan doğru belirlemelerinin önemine dikkat çekiyor.



Işık Üniversitesi başlattığı ücretsiz yeni bir uygulamayla, öğrencilere yol gösterici oluyor. Işık Üniversitesinin ‘4 Adımda Kendine En Uygun Meslekleri Öğren’ başlığıyla hayata geçirdiği uygulamada öğrenciler ilk olarak kapsamlı bir soru-cevap formunu dolduruyor.



Işık Üniversitesi kurumsal web sitesinde bulunan Mesleki Eğilim Belirleme Envanteri ve Tercih Danışmanlığı Değerlendirme Formu'nu dolduran öğrencilerin yanıtları, önce Işık Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık Merkezinden Klinik Psikolog Gözde Ceylan ve Psikolog Ceren Öncel tarafından analiz ediliyor.



Ardından bu analizler çerçevesinde Işık Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanı ve YKS/DGS Tercih Danışmanı / Sertifikalı Öğrenci Koçu Güneş Banu Kocatepe’nin gerçekleştirdiği 30’ar dakikalık online görüşmelerde öğrenciler, kendilerine en uygun meslekler hakkında bilgi alabiliyor.

