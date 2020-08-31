4 okulda EBA destek noktası faaliyete girdi

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce uzaktan eğitim erişimine giriş imkanı olmayan ya da giriş yapmakta zorlanan öğrenciler için 4 okulda EBA Destek Noktası kuruldu.



İl Milli Eğitim Müdürlüğü Deniz Edip, ilk etapta 4 okulda kurulan EBA Destek Noktasını önümüzdeki haftada Tillo ilçesinde 1, tüm ilçelerde 2 okulda olmak üzere 20 bölgede bu sistemin kurulacağını belirtti.



Şehit Davut İlbaş Ortaokulda Müdürü Mustafa Yücel de okulun bilişim sınıfının destek noktasına dönüştürüldüğünü, 40 kişilik sınıflara dönüşümlü olarak sosyal mesafe kuralına göre öğrenci kabul edeceklerini belirtti.



Şimdiden yoğun bir talep geldiğini dile getiren Yücel, şöyle kaydetti:



"Kenar mahallede uzaktan eğitime giriş imkanı olmayan ya da giriş yapmakta zorlanan öğrencilere yönelik olarak Bakanlığımızın talimatıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından EBA Destek Noktaları çalışması başlatıldı. Okulumuzda gerekli tüm altyapı çalışmaları günler öncesinden tamamlandı. Bugün itibariyle faaliyete geçen destek noktasına öğrencileri sosyal mesafe kurallarına göre almaya başlayacağız. Yapılan bu çalışmayla, evlerinden EBA'ya giriş imkanı olmayan tüm öğrenciler evlerine en yakın okullarda, okul idarelerinin hazırladığı program dahilinde uzaktan eğitimlerine devam etmeleri sağlanacak" dedi.