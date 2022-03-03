7 ilde eğitime kar engeli

Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle 7 ilin tamamında veya bazı ilçelerinde 4 Mart Cuma günü eğitime ara verildi.

BİTLİS



Bitlis merkez ile Mutki Tatvan ve Hizan ilçelerinde, kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim öğretime bir gün ara verildi.



Valilikten yapılan açıklamada, yoğun kar nedeniyle il merkezi ile Tatvan, Mutki ve Hizan'daki tüm eğitim kurumlarında, eğitim ve öğretime bir gün ara verildiği belirtildi.



Açıklamada, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personelin idari izinli sayılacağı aktarıldı.

VAN

Van'ın Başkale ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.



Başkale Kaymakamlığından yapılan açıklamada, kar yağışının ilçe genelinde etkisini sürdürdüğü belirtildi.



Açıklamada, 4 Mart Cuma ilçe genelindeki ilk ve orta dereceli tüm eğitim öğretim kurumlarının yoğun kar ve tipi nedeniyle tatil edildiği ifade edildi.



DENİZLİ



Denizli'nin bazı ilçelerinde kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.



Valilikten yapılan yazılı açıklamada olumsuz hava koşullarının bazı ilçelerde etkisini sürdürdüğü ifade edildi.



Açıklamada, olumsuz hava şartlarının devam etmesi, insan sağlığı ve trafik güvenliği riskleri oluşturması nedeniyle Acıpayam, Çameli ve Kale ilçelerinde taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için 4 Mart 2022 Cuma yüz yüze eğitime ara verildiği eğitim ve öğretime uzaktan devam edileceği belirtildi.



Açıklamada, söz konusu ilçelerdeki engelli ve hamile kamu görevlilerinin bugün idari izinli sayılacağı kaydedildi.



GİRESUN



Giresun'un bazı ilçelerinde kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.



Çamoluk Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, yoğun kar yağışı ve yollarda oluşan buzlanma riski nedeniyle tüm okullarda eğitime 4 Mart Cuma ara verilmesinin kararlaştırıldığı belirtildi.



Açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin de izinli sayılacağı kaydedildi.



Espiye Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada ise ilçede etkili olan kar yağışı nedeniyle köylerde taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için yüz yüze eğitime bir gün ara verilmesi kararı alındığını aktarıldı.



ISPARTA



Isparta'da kar yağışı nedeniyle eğitime verilen ara bugün de sürecek.



Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kar, buzlanma ve soğuk havanın yarın da etkisini sürdüreceği belirtildi.



Açıklamada, "4 Mart Cuma günü Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm kademe okullar, özel anaokulları, özel eğitim, rehabilitasyon merkezleri, muhtelif kurslar, motorlu sürücü kursları, uygulama eğitim merkezleri, okullarda devam eden destekleme ve yetiştirme kursları faaliyetlerine ara verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.



Öte yandan, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı bildirildi.



Kentte kar yağışı nedeniyle dün okullar tatil edilmişti.

KONYA

Konya'nın 13 ilçesinde okullar bugün tatil edildi.



İlçe hıfzıssıhha kurulları tarafından alınan kararlara göre, Derbent, Derebucak, Hüyük, Ilgın, Cihanbeyli, Altınekin, Beyşehir, Yunak, Doğanhisar, Tuzlukçu, Halkapınar, Akşehir, Kadınhanı'nda yoğun kar yağışı nedeniyle tüm ilk ve orta dereceli okullar ile liselerde 4 Mart cuma günü uzaktan eğitim yapılacak.



Sarayönü ilçesinde ise yoğun kar yağışı sonrasında olumsuz hava şartlarının devam ediyor olması nedeniyle taşımalı eğitim ile Kadıoğlu, Çeşmelisebil, Gözlü, Yenicekaya, Özkent ve Gözlü Tigem mahallelerinde de yüz yüze eğitime ara verildiği bildirildi.



Uzaktan eğitim kararı alınan ilçelerde, engelli ve hamile kamu görevlilerinin de idari izinli sayılacağı belirtildi.



BURDUR

Burdur'da kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime kent merkezi ile 4 ilçede cuma günü ara verildi.



Burdur Valiliği'nden yapılan açıklamada, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kent merkezi ile Altınyayla, Çavdır, Gölhisar ve Karamanlı ilçelerinde tüm okulların 4 Mart 2022 Cuma günü 1 gün tatil edildiği belirtildi.