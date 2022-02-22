5 yaşta okullaşma oranı 419 ilçede yüzde 95'in üzerine çıktı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "11 il ve 419 ilçemizde, 5 yaşta okullaşma oranı yüzde 95'in üzerine çıktı. 10'u büyükşehir olmak üzere toplam 29 ilde ise yüzde 90'ın üzerinde." dedi.



Bakan Özer, Bakanlık olarak öncelikli hedeflerinin eğitimde fırsat eşitliğini artırmak olduğunu, bu kapsamda tüm kademelerde okullaşma oranlarını yükseltmek için çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini ifade etti.



Bilimsel verilerin, öğrenciler arasındaki başarı farklarını azaltmada okul öncesi eğitimin kritik bir öneme sahip olduğuna işaret ettiğini belirten Özer, bu nedenle eğitime erişimde tüm kademeler arasında okul öncesine çok daha büyük önem atfettiklerini vurguladı.

"YIL SONUNA KADAR 3 BİN YENİ ANAOKULU YAPILACAK"



Özer, yıl sonuna kadar 3 bin yeni anaokulu yapacaklarını ve 40 bin yeni anasınıfı açacaklarını böylece 3 yaşta yüzde 14 olan okullaşma oranını yüzde 50'ye, 4 yaşta yüzde 35 olan okullaşma oranını yüzde 70'e ve 5 yaşta yüzde 78 olan okullaşma oranını ise yüzde 100'e çıkaracak kapasiteye ulaşacaklarını söyledi.



Okullaşma oranlarını artırmak için 81 ilde yürüttükleri yoğun çalışmalar sonucu 59 anaokulu ve 7 bin ana sınıfını 5 ay gibi kısa bir sürede hizmete açtıklarını kaydeden Özer, böylece 5 yaştaki okullaşma oranını yüzde 78'den yüzde 90'a çıkardıklarını dile getirdi.



Yıl sonuna kadar bu yaş grubu için eğitim kurumu kapasitesini yüzde 100'e tamamlayacaklarını aktaran Özer, şu değerlendirmelerde bulundu:



"Kapasite artışıyla beraber 5 yaşta okullaşma oranını da yüzde 100'e çıkarmayı hedefliyoruz. Şu anda yeni kullanıma açtığımız ana sınıfı ve anaokullarımızla birlikte 11 il ve 419 ilçemizde, 5 yaşta okullaşma oranını yüzde 95'in üzerine çıktı. 10'u büyükşehir olmak üzere toplam 29 ilde ise yüzde 90'ın üzerine çıktı. 125 ilçede ise okula gidemeyen 5 yaşındaki çocuk sayısı 5'in altında. Bu çocuklarımızın da eğitime erişimi için alternatif modelleri devreye aldık. Gezici öğretmen sınıfı, taşıma merkezi ana sınıfı ve Benim Oyun Sandığım gibi ev temelli modellerle okul öncesi eğitim ulaştırmadığımız hiçbir çocuğumuz kalmayacak. 1506 anaokulu yapımı ile süreç de planlandığı şekilde ilerliyor. 3 bin yeni anaokulu yapımında geriye kalan 1494 anaokulunun yapımı ile ilgili arazi belirleme çalışmaları da devam ediyor."



Bakan Özer, okul öncesi eğitime erişimin artırılmasının 1-3 Aralık 2021'de toplanan 20. Milli Eğitim Şurası'nda oy birliğiyle alınan kararlar arasında yer aldığını anımsattı.



Milli Eğitim Bakanı Özer, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Dün yayımladığımız 'Yüz Yüze Eğitime Dönüşte 180 Gün' kitabında şura kararlarına uygulamada ne ölçüde yer verildiği de var. Şurada alınan '5 yaş okullaşma oranının kısa vadede yüzde 100'e ulaştırılması için gerekli fiziki, beşeri ve mali imkanlar sağlanmalıdır. Ayrıca 3-4 yaş için de eğitime erişim imkanları artırılmalıdır' kararları doğrultusunda çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz. Özellikle, dezavantajlı bölgeler ve gruplara yönelik okul öncesi eğitime erişimi kolaylaştırmak için bölge ve ailelerin ihtiyaçlarına yönelik gezici öğretmen sınıfı, gezici sınıf, taşıma merkezi ana sınıfı, yaz eğitimi, taşımalı eğitim, ev temelli eğitim, toplum temelli erken müdahale modeli, mobil anaokulu gibi farklı modelleri uygulamaya almaya devam edeceğiz."



5 yaşın öncelikli olduğunu ancak okul öncesinde 3-5 yaş grubundaki okullaşma oranının da yükseltilmesi için çalışmalar yürüttüklerini belirten Özer, 3-5 yaş grubunda okullaşma oranının yüzde 45'den yüzde 49'a yükseldiğine işaret etti.



Özer, 2022 yılı sonunda yatırımları tamamladıklarında 3-5 yaş grubunda okullaşma oranının da yüzde 45'ten yüzde 76'ya çıkacağını kaydederek, "Böylece, okul öncesinde okullaşma oranında da çok önemli bir iyileşme ve okul öncesi eğitimde de diğer kademelerde olduğu gibi önemli bir ilerleme ve iyileşme sağlayacağız." diye konuştu.