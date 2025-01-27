6 Şubat'ta okullar tatil mi? 6 Şubat 2025 okulların tatil durumu

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından neredeyse iki sene geçti. 6 Şubat günü depremde hayatını kaybedenleri anma etkinlikleri düzenlenecek. Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Adıyaman ve Malatya şehirlerinde yaşayan öğrenciler ve aileleri ise o tarihte okulların tatil olup olmayacağını merak ediyor.



6 ŞUBAT OKULLAR TATİL Mİ?



Geçtiğimiz yıl, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depreminin yıl dönümünde okullar bölgedeki illerde tatil edilmişti.



Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Adıyaman ve Malatya Valilikleri geçen yıl bu doğrultuda bir karar almıştı. 2025 yılı için ise henüz bir açıklama gelmedi.



Bu kapsamda resmi kurum ya da kişilerden açıklamalar gelince haberimizde yer vereceğiz.



