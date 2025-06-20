6 Türk üniversitesi dünya sıralamasında ilk 500'e girdi
İngiliz yükeköğretim derecelendirme kuruluşu QS, 2026 yılına ilişkin Dünya Üniversiteleri Sıralaması'nı açıkladı. Listede, ilk 500'de 6, ilk binde ise 11 Türk üniversitesi yer aldı. Haber: Öykü Tüccar
Yükseköğretim Kurulu, İngiltere merkezli yükseköğretim derecelendirme kuruluşu QS'in 2026 Dünya Üniversiteleri Sıralaması'nı paylaştı.
Buna göre, ilk 500'e giren üniversite sayısı 5'ten 6'ya yükselirken, ilk binde ise 11 Türk üniversitesi yer aldı.
9 ÜNİVERSİTE SIRALAMASINI YÜKSELTTİ
Üniversitelerden 9’u geçen yıla göre sıralamasını yükseltti, iki üniversite yerini korudu, hiçbir üniversite gerilemedi.
YÖK açıklamasında, bu durumun tarihi bir başarı olduğu belirtildi.
BİN 500 ÜNİVERSİTE MERCEK ALTINA ALINDI
Araştırma kapsamında 106 ülke ve bölgeden bin 500 üniversite mercek altına alındı.
Üniversiteler, akademik saygınlık, öğretim üyelerinin alıntılanma oranı, istihdam sonuçları, uluslararası öğrenci ve öğretim üyelerinin oranı gibi kriterler üzerinden değerlendirildi.
26 ÜNİVERSİTE SIRALAMAYA GİRDİ
Türkiye’den toplam 26 üniversite sıralamaya girdi.
Türkiye sıralamada 20’den fazla üniversitesi bulunan ülkeler arasında en çok ilerleme kaydeden dördüncü ülke oldu..
İşveren itibarı göstergesinde ODTÜ 77., Boğaziçi 88. ve İTÜ 91. sırada yer alarak ilk 100'e girmeyi başardı.
EN YÜKSEK SIRADA ODTÜ YER ALDI
Listede, en yüksek sırada yer alan Türk üniversitesi, 269. sıradaki ODTÜ oldu.
Onu 298. sıradaki İstanbul Teknik Üniversitesi ile 323. sıradaki Koç Üniversitesi izledi.
Sıralamada, Boğaziçi Üniversitesi 371'nci, Sabancı Üniversitesi 404'üncü, Bilkent Üniversitesi 415'nci sırada yer aldı.
Hacettepe, İstanbul, Ankara ve Yıldız Teknik ve Gazi üniversiteleri ilk bine girmeyi başardı.
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