6 Türk üniversitesi dünya sıralamasında ilk 500'e girdi

Yükseköğretim Kurulu, İngiltere merkezli yükseköğretim derecelendirme kuruluşu QS'in 2026 Dünya Üniversiteleri Sıralaması'nı paylaştı.

Buna göre, ilk 500'e giren üniversite sayısı 5'ten 6'ya yükselirken, ilk binde ise 11 Türk üniversitesi yer aldı.



9 ÜNİVERSİTE SIRALAMASINI YÜKSELTTİ



Üniversitelerden 9’u geçen yıla göre sıralamasını yükseltti, iki üniversite yerini korudu, hiçbir üniversite gerilemedi.



YÖK açıklamasında, bu durumun tarihi bir başarı olduğu belirtildi.



BİN 500 ÜNİVERSİTE MERCEK ALTINA ALINDI



Araştırma kapsamında 106 ülke ve bölgeden bin 500 üniversite mercek altına alındı.



Üniversiteler, akademik saygınlık, öğretim üyelerinin alıntılanma oranı, istihdam sonuçları, uluslararası öğrenci ve öğretim üyelerinin oranı gibi kriterler üzerinden değerlendirildi.

