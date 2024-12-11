7. sınıflar için yapılacak ortak sınavlara yönelik konu soru dağılım tabloları yayımlandı

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından 9 Eylül 2023'te yayımlanan "Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği" ile okul öncesinden 12. sınıfa kadar okullardaki ölçme değerlendirme uygulamalarına ilişkin yeni esaslar getirilmiş, yeni mevzuat gereği ülke geneli ortak yazılı sınavlar, 2024-2025 eğitim öğretim yılında 1. dönem 1. yazılıları 6. sınıf Türkçe ile 10. sınıf Türk dili ve edebiyatı dersleri için 30 Ekim Çarşamba günü, 6. sınıf matematik ile 10. sınıf matematik dersleri için ise 31 Ekim Perşembe günü ülke genelinde ortak yapılmıştı.

Millî Eğitim Bakanlığınca ülke genelinde, 2024-2025 eğitim öğretim yılında 1. dönem 2. yazılıları 7. sınıf Türkçe dersi için 2 Ocak 2025 Perşembe günü ve 7. sınıf matematik dersi için 3 Ocak 2025 Cuma günü yapılacak.



Bu doğrultuda, sınavların kapsam geçerliğinin artırılması ve öğrencilerin sınavlara daha bilinçli hazırlanması için hangi konu/kazanımdan kaç soru sorulacağını gösteren konu soru dağılım tabloları hazırlanarak yayımlandı.



7. sınıf Türkçe dersi (MEB Yayınları) konu soru dağılım tablosu için tıklayınız.



7. sınıf Türkçe dersi (Özgün Yayınları) konu soru dağılım tablosu için tıklayınız.



7. sınıf Matematik dersi konu soru dağılım tablosu için tıklayınız.