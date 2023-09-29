9. sınıf alan seçimi sonuçları ne zaman açıklanacak? Meslek liselerinde alan tercih sonuçları bekleniyor (2023 AMP sonuçları)

Anadolu meslek liselerinde alan ve dal seçimleri, rehberlik hizmetlerinin ardından 9'uncu sınıflarda yapılıyor. Bu yıl alan seçimi işlemleri, 22-28 Eylül 2023 tarihlerinde alındı. Tercih yapan öğrenciler de şimdi sonuçlara odaklandı. İşte, 9. sınıf alan seçimi sonuçlarında son gelişmeler...



SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Yerleştirme sonuçları e-Okul Sisteminden ilan edilecek.



Söz konusu sonuçlar henüz açıklanmadı. Konuya dair MEB'den de bilgi yok.



Alan seçim sonuçları, geçen yıl 30.09.2022 tarihinde ilan edilmişti.



YERLEŞTİRME NASIL YAPILIR?



Yerleştirme işlemleri, OBP (Ortaokul Başarı Puanı) ve tercih sıraları dikkate alınarak öncelikli olarak kendi okulu içindeki alanlara yapılacaktır.



OBP' nin eşitliği hâlinde sırasıyla, 8'inci, 7'nci ve 6'ncı sınıflardaki Yılsonu Başarı Puanı (YBP) üstünlüğüne, 8'inci sınıfta özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığına, tercih önceliğine ve öğrencinin doğum tarihine göre yaşı küçük olana bakılarak yerleştirme yapılacaktır. Boş kontenjan kalması halinde diğer okullardan alan tercihi yapan öğrenciler de OBP ye göre merkezi sistem ile yerleştirilecektir.