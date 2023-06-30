Açık lise (AÖL) 3. dönem sınavları ne zaman, online mı olacak? (2023 MEB AÖL sınav takvimi)

AÖL 3. dönem sınavlarının ne zaman yapılacağı, açık lisede eğitim hayatlarına devam eden öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Dönemin son sınavına girip tatile çıkacak olan öğrenciler, gözlerini MEB duyurusuna çevirdi. Peki, AÖL 3. dönem sınavları ne zaman, online mı olacak?



AÖL ÜÇÜNCÜ DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?



Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek 3. dönem Açık Lise sınavları Temmuz ayında yapılacak.



Net tarihler ve sınavın uygulanış şekli http://aol.meb.gov.tr/ adresinden paylaşılacak.



Bu konuda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

AÇIK LİSE SINAVLARI ONLİNE MI OLACAK?



AÖL 2. dönem sınavları çevrim içi (online) olarak yapılmıştı.



AÖL 3. dönem sınavlarının da e-sınav olarak gerçekleştirilmesi bekleniyor.



Bu konuda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.