Açık lise (AÖL) 3. dönem sınavları ne zaman, online mı olacak? (2023 MEB AÖL sınav takvimi)

Açıköğretim Lisesi (AÖL) 3. dönem sınavları için tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. Lise diploması almak için eğitim hayatını açıktan sürdüren birçok öğrenci, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından duyurulacak olan AÖL 3. dönem sınav tarihini sorguluyor. Peki, AÖL 3. dönem sınavları ne zaman, online mı olacak?

Açık lise (AÖL) 3. dönem sınavları ne zaman, online mı olacak? (2023 MEB AÖL sınav takvimi)

3. dönem sınavlarının ne zaman yapılacağı, açık lisede eğitim hayatlarına devam eden öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Dönemin son sınavına girip tatile çıkacak olan öğrenciler, gözlerini duyurusuna çevirdi. Peki, AÖL 3. dönem sınavları ne zaman, online mı olacak?

AÖL ÜÇÜNCÜ DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

Milli Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek 3. dönem sınavları Temmuz ayında yapılacak.

Net tarihler ve sınavın uygulanış şekli http://aol.meb.gov.tr/ adresinden paylaşılacak.

Bu konuda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

Açık lise (AÖL) 3. dönem sınavları ne zaman, online mı olacak? (2023 MEB AÖL sınav takvimi) - 1

AÇIK LİSE SINAVLARI ONLİNE MI OLACAK?

AÖL 2. dönem sınavları çevrim içi (online) olarak yapılmıştı.

AÖL 3. dönem sınavlarının da e-sınav olarak gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Bu konuda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

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